«Il “Rizzoli” è un riferimento nell’oncologia vertebrale»

Parla il professore Alessandro Gasbarrini, direttore della struttura complessa di chirurgia vertebrale dell’Istituto Ortopedico

La chirurgia vertebrale rappresenta oggi uno dei campi più complessi e avanzati dell’ortopedia moderna. All’Istituto Ortopedico Rizzoli, questa complessità si traduce in una tradizione di eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Ne parliamo con Alessandro Gasbarrini (nella foto), Professore Ordinario di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum e Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale del Rizzoli.

Professore, il “Rizzoli” è sinonimo di storia e innovazione in ortopedia. Qual è il ruolo della chirurgia vertebrale in questo contesto?

«L’Istituto Ortopedico Rizzoli ha una tradizione ortopedica molto importante che affonda le radici nel tempo. La branca vertebrale, di cui ci occupiamo noi, tratta tutte le patologie della colonna vertebrale: dalle deformità alle patologie degenerative, infettive e traumatiche.

Tuttavia, il Rizzoli è conosciuto nel mondo soprattutto per la cura della patologia neoplastica, una tradizione iniziata con il professor Campanacci e portata avanti negli anni. In particolare, io mi occupo di oncologia vertebrale».

Perché l’oncologia vertebrale è considerata il fiore all’occhiello della vostra attività?

«Perché prevede interventi estremamente complessi, che non possono essere eseguiti ovunque. Il Rizzoli è uno dei pochi centri al mondo, non solo in Italia, in grado di affrontare questo tipo di chirurgia. La peculiarità sta nel lavoro di una vera e propria task force: l’oncologia vertebrale non si limita all’aspetto strutturale, ma richiede una preparazione multidisciplinare che coinvolge chemioterapia, radioterapia e chirurgia».

Qual è la principale difficoltà di questi interventi?

«La sfida maggiore è rimuovere completamente il tumore preservando le strutture neurologiche. Operare sulle vertebre significa lavorare a stretto contatto con il midollo spinale.

In alcuni casi l’obiettivo è l’asportazione “en bloc” della vertebra, cioè la rimozione completa della vertebra che contiene il tumore, senza lasciare residui di malattia e senza compromettere la funzione neurologica.

A questo segue una ricostruzione strutturale, perché senza vertebre non si può vivere: utilizziamo protesi progettate e realizzate su misura per il singolo paziente».

Non tutti gli ospedali possono affrontare questo tipo di chirurgia…

«Esatto. Servono competenze che si costruiscono nel tempo. Anche ospedali molto avanzati possono non essere pronti.

Recentemente sono stato chiamato al Policlinico Gemelli di Roma per eseguire un intervento di questo tipo che lì non era mai stato fatto. Questo rende bene l’idea della complessità».

Quando l’asportazione completa non è possibile, quali sono le alternative?

«In questi casi diventa fondamentale la sterilizzazione del campo operatorio, cioè la distruzione della malattia residua attraverso terapie complementari, in particolare la radioterapia.

Oggi esistono macchine estremamente potenti, capaci di concentrare dosi elevatissime di radiazioni in pochi millimetri. Questo è cruciale per colpire il tumore senza danneggiare le strutture nervose».

Parliamo delle nuove frontiere tecnologiche…

«Ci sono centri, anche in Italia, come a Pavia e Trento, che utilizzano l’adroterapia con ciclotrone. Parliamo di macchine enormi, capaci di concentrare energie elevatissime – parliamo di potenze in grado di distruggere il DNA delle cellule tumorali – con una precisione millimetrica. In passato esistevano solo negli Stati Uniti o in Germania; oggi fortunatamente anche l’Italia si sta dotando di queste tecnologie».

In che modo la chirurgia si integra con queste terapie avanzate?

«La multidisciplinarietà significa anche aiutare i colleghi delle altre specialità. Per esempio, utilizziamo strumentazioni in carbonio o in osso invece che in metallo, per evitare l’effetto scattering, cioè l’interferenza del metallo con le radiazioni ionizzanti. Questo consente alla radioterapia di essere più efficace e più sicura».

Uno sguardo al sistema sanitario: quali sono, secondo lei, le priorità?

«La gestione politica della sanità è complessa e non è il mio campo, ma credo che le attività più complesse debbano essere concentrate in grandi istituti di riferimento – come il Rizzoli, l’Istituto Nazionale dei Tumori o l’Università Cattolica – mentre le prestazioni più semplici possono essere affidate a strutture più snelle, anche private convenzionate. Così si libera spazio e risorse per la complessità».

E sul piano territoriale?

«Bisognerebbe evitare che i pazienti si spostino continuamente da regioni come Calabria, Sicilia o Sardegna verso Emilia-Romagna, Lombardia o Veneto. Questo crea enormi difficoltà alle famiglie.

L’idea ideale sarebbe portare le competenze: creare un “Rizzoli” o una “Cattolica” in ogni regione. Sarebbe la vera svolta per una sanità più equa ed efficiente».

L’esperienza del professor Gasbarrini racconta una sanità d’eccellenza che nasce dall’incontro tra tradizione, innovazione tecnologica e collaborazione multidisciplinare. Un modello che non solo cura, ma indica anche una possibile strada per il futuro del sistema sanitario italiano.