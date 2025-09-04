il-robot-che-sgombra-il-campo-dagli-indumenti-abbandonati-per-terra

A Ifa, Dreame presenta i nuovi device per la pulizia smart della casa

Milano, 4 set. (askanews) – Un robot che pensa all’ordine in casa raccogliendo calzini o altri indumenti abbandonati negli angoli più remoti della stanza. Un altro che sale e pulisce le scale autonomamente. Ma anche tagliaerba super performanti che non temono le pendenze e i terreni accidentati. A Ifa 2025 l’azienda cinese Dreame ha presentato tutta la nuova gamma di device ideati per la pulizia intelligente della casa.A partire da Cyber10 Ultra, il primo robot aspirapolvere dotato di braccio robotico di presa e di un sistema multi-utensile, per rimuovere gli intralci abbandonati per terra. Il braccio robotico imita i movimenti umani con quattro articolazioni e cinque gradi di libertà. Individua l’oggetto, lo raccoglie e lo ripone dove noi decidiamo che debba stare.Ma Cyber 10 Ultra è solo una delle soluzioni dell’azienda cinese di smart home e domotica presentate alla fiera tech tedesca. “Vorremmo semplificare la vita delle persone attraverso la nostra tecnologia”, ha spiegato da Berlino Sean Chen, Managing Director di Dreame Western Europe. “Il nostro sogno è continuare a innovare portando tecnologie innovative sul mercato. Rispettiamo molto ciò che dicono i nostri clienti. E abbiamo un team dedicato alla loro voce per fornire un feedback al nostro team IT per continuare a migliorare l’esperienza”, ha aggiunto il manager di Dreame.Cyber X è invece un robot aspirapolvere che riesce a fare le scale autonomamente. Quando il robot deve spostarsi da un piano all’altro, l’aspirapolvere si aggancia al sistema QuadTrack, che funziona come un mini-ascensore, per spostare la macchina più in alto o più in basso. Gli aspirapolvere senza fili V20 Pro e V30 garantiscono invece la pulizia dei pavimenti andando a scovare ed eliminando i grovigli anche sotto i mobili molto bassi. Passando all’outdoor ecco la serie A3 AWD: dei tosaerba robotizzati basati sull’intelligenza artificiale. Progettati per un taglio preciso e senza mani, affrontano grazie alle robuste sospensioni terreni irregolari. C’è anche spazio per lavavetri automatici e per robottini anfibi per la pulizia delle piscine.