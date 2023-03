Il Roma Bar Show on Tour arriva a Bologna

Tre bar, 5 bartender e una grande città

Roma, 10 mar. (askanews) – Tre bar, 5 bartender e una grande città, Bologna. Questi gli ingredienti della sesta tappa del Roma Bar Show ON TOUR, il format realizzato da Roma Bar Show, che da mesi viaggia per tutta Italia presentando masterclass e workshop tenuti da esponenti di spicco del mondo della miscelazione – a livello nazionale e internazionale -, e che sarà nel capoluogo emiliano il prossimo 13 marzo.

Come in tutte le altre città – Torino, Palermo, Lecce, Milano, Salerno e Pescara che chiuderà la serie – anche a Bologna sono stati selezionati tre bar partner: Ruggine, Bamboo e il Donkey Speakeasy, che per un’intera giornata, si trasformeranno in vere e proprie classi dove si susseguiranno masterclass e, a seguire, guest night aperte anche al pubblico. Per prenotarsi alla masterclass basterà contattare direttamente il locale che ospita la lezione cui si è interessati per garantirsi la partecipazione, i posti sono limitati.

Da Ruggine saranno protagoniste Roberta Martino, Martina Proietti e Tea Alberizzi; mentre da Bamboo a condurre la lezione sarà Yeray Monforte guidato dalla voce di Gian Paolo Di Pierro; e Alessandro Mengoni con lo speaker Federico Volpe saranno invece gli ospiti del Donkey Speakeasy.

Un percorso formativo fuori dal comune grazie al quale i partecipanti si troveranno immersi in una giornata di studio e di svago per implementare capacità e informazioni su tutte le ultime novità nel settore. Non solo barman, grazie a questo progetto Roma Bar Show dà la possibilità alle aziende coinvolte di sponsorizzare i singoli eventi – per un massimo di due tappe – usufruendo di una copertura social con dirette live e di un video report della tappa cui hanno partecipato.

“Roma Bar Show ON TOUR è nato dall’esigenza di raccontare il mondo del beverage sotto un aspetto troppo spesso trascurato – spiega Andrea Fofi, tra i fondatori di RBS – ovvero quello della formazione, uno dei valori su cui abbiamo basato la missione del Roma Bar Show. Non solo per offrire occasioni ai bartender, ma per lavorare al contempo sul concetto di consumatore consapevole”.

Punto di riferimento dell’industria del beverage e del mondo della mixology su scala nazionale e internazionale, Il Roma Bar Show con il progetto ON TOUR si pone come leader anche nell’ambito della formazione di settore, con masterclass di alto livello che attirano protagonisti di calibro mondiale – tra aziende e barman -, in un suggestivo viaggio alla scoperta dei locali più interessanti d’Italia.

continua a leggere sul sito di riferimento