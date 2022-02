Il Rotary club di Aosta dona due poltrone speciali al Parini

AOSTA – Due nuove poltrone speciali saranno consegnate martedì prossimo, 1 marzo, dal Rotary club di Aosta alla struttura Oncologia ed Ematologia oncologica dell’ospedale Parini di Aosta. L’iniziativa era stata voluta dal pittore, Vasco Marzini, e dall’albergatore di Cogne, Piero Roullet, entrambi componenti attivi del Club purtroppo scomparsi.

La cerimonia di consegna si svolgerà nei locali del day hospital di Oncologia, alle 15: parteciperanno il direttore generale dell’azienda Usl, Massimo Uberti, la presidente del Rotary Club di Aosta Monica Merlo, la direttrice dell’Oncologia e dell’Ematologia oncologia Marina Schena. L’azienda Usl, in una nota, esprime “la più sincera gratitudine per questo gesto altruista e generoso”: E aggiunge: “La cerimonia di consegna sarà l’occasione per attribuire loro la dovuta gratitudine ed il giusto ricordo”.

