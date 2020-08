Il ruolo di Wojtyla nella caduta del comunismo

AGI – Quello che la Polonia, e il mondo, vedranno a partire dall’incendio del 14 agosto 1980, con l’inizio degli scioperi a Danzica, ha una scintilla nell’azione del giovane arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, che prende in un certo senso per mano il sentimento dei connazionali – in particolare l’intreccio tra la fede che il regime vorrebbe imbavagliata e le istanze lavorative che premono per un riconoscimento di migliori diritti – e se ne fa interprete.

Simbolo di quella fase sarà la Croce di Nowa Huta, sotto la quale il futuro Papa affermerà più volte la vicinanza della Chiesa al mondo del lavoro e al suo bisogno – che era quello di una nazione – di voltare pagina.

