Slittato e poi annullato del tutto: il Salone del Mobile non si farà per quest’anno. Le nuove date da segnare in agenda per la prossima edizione sono il 13-18 aprile del 2021. “La decisione è arrivata al termine di un lungo cda dei vertici della manifestazione del design piu’ importante del mondo. L’appuntamento, cancellato a causa del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, segue lo stesso destino di altri grandi eventi, fermati dalla paura del contagio da coronavirus e il lockdown imposto ormai in tutti i paesi.

La notizia era nell’aria da qualche giorno. Ma nessuno voleva crederci.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Salone del Mobile è stato annullato proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento