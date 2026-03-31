“il-salotto-di-daniela”-in-onda-su-capri-event-e-sei-tv

Un nuovo spazio televisivo tra cultura, eccellenze e benessere

Debutta il 3 aprile alle ore 22:30 su canale 95 Capri Event e in contemporanea su SEI TV (canale 82 del digitale terrestre) per la provincia di Salerno, “Il Salotto di Daniela”, il nuovo format televisivo ideato e condotto da Daniela Porcelli, estetical coach e professionista del benessere, che porta in tv un progetto originale dedicato a dialogo, cultura ed eccellenze del territorio.

Il programma si propone come un vero e proprio salotto contemporaneo, dove personalità di rilievo del panorama campano e nazionale condividono esperienze, competenze e storie di successo.

Ogni puntata offrirà contenuti di qualità, pensati per unire informazione, intrattenimento e confronto su temi che spaziano dalla salute all’innovazione, dalla cultura all’attualità.

Nella prima puntata saranno ospiti: Giovanna Muscogiuri (endocrinologa e ricercatrice), Emanuele Pisapia (imprenditore e innovatore digitale), Luciano Carotenuto (farmacista “digitale”), Bianca Iengo (farmacista “solidale”).

La prossima puntata vedrà la partecipazione di Basilio Angrisani (medico rotariano), Luigi D’Amato (medico di medicina generale), Gianfranco De Rosa (produttore cinematografico), Francesco Greco (regista) e Gianni Puca (avvocato e scrittore).

La regia del programma è affidata a Gerardo Tucci, mentre Pasquale Turco, editore di Capri Event, cura la produzione e la direzione editoriale.

L’appuntamento sarà settimanale, ogni venerdì alla stessa ora, per accompagnare il pubblico in un percorso continuo di scoperta e approfondimento.

Con “Il Salotto di Daniela”, la televisione diventa uno spazio di dialogo autentico, in cui cultura, innovazione e benessere si incontrano, dando voce a storie ed eccellenze del territorio e non solo.