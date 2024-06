“il-sangue-donatelo,-non-versatelo-sulle-strade:”-avis-in-campo-per-‘vacanze-coi-fiocchi’

BOLOGNA – La sicurezza stradale? In Emilia-Romagna si promuove anche quando si va a donare il sangue, grazie ai volontari di Avis, che a loro volta sensibilizzeranno gli automobilisti sull’importanza di donare sangue e plasma. L’associazione infatti quest’anno aderisce alla campagna nazionale “Vacanze coi fiocchi“, giunta alla 25^ edizione, promossa dal Centro Antartide con il patrocinio tra gli altri di ministero dei Trasporti, Anci e Senato per promuovere la sicurezza stradale come presidio della salute, e presentata stamattina nella sede locale di Parma. Con l’ausilio di materiale informativo dedicato, l’iniziativa richiama tutti gli automobilisti ad una maggiore prudenza nella guida e al viaggiare sicuro. Di solito promossa nei momenti di ‘bollino nero’ sulle strade durante gli esodi estivi, quest’anno “Vacanze coi fiocchi” viene anticipata di qualche settimana per partire proprio oggi, 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue.

“Noi promuoviamo il dono del sangue che si dona e non si versa- spiega il presidente di Avis Emilia-Romagna Maurizio Pirazzoli- meno incidenti stradali vuol dire più sangue nelle nostre emoteche per trattare i pazienti cronici, per gli interventi chirurgici e per tutti i casi clinici che vengono quotidianamente trattati dai servizi sanitari regionali”. Da qui l’appello di “non versare il sangue andando a folle velocità sulle strade e mettersi alla guida solo quando siamo sicuri di non avere toccato alcol. Stiamo bene per far stare bene gli altri”.

Lo scorso anno, infatti, ricorda ancora Pirazzoli, sono stati “14,5 milioni gli arrivi in Emilia-Romagna, numeri importanti che in estate coinvolgono in particolar modo la Riviera. Questo determina un aumento del fabbisogno di sangue e plasma durante le vacanze, che si somma alle necessità di chi in vacanza non può andare: i malati. Per questo invitiamo tutti alla prudenza e al buonsenso durante la guida: utilizziamo il sangue per le patologie inevitabili e cerchiamo di ridurne l’impiego per quelle evitabili come gli incidenti stradali”.

Gli fa eco Marco Pollastri, presidente del Centro Antartide: “Questa edizione di Vacanze coi Fiocchi vuole evidenziare come gli impatti degli incidenti stradali siano in verità molto più ampi di quanto si possa pensare. Allo stesso tempo la donazione di sangue vede, come l’incidentalità stradale, un periodo particolarmente delicato nei mesi estivi”.

La campagna comincia oggi con eventi a Parma, dove verranno premiate donatrici con più 90 donazioni e donatori con più di 120 donazioni, e a Ferrara, con un incontro informativo sul tema della prevenzione degli incidenti stradali e del fabbisogno di emocomponenti nel periodo estivo. Nel fine settimana qui ci saranno anche i primi volantinaggi ai caselli autostradali.

