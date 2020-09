Il Sant’Orsola di Bologna diventa Irccs, firmato il decreto

BOLOGNA (ITALPRESS) – Firmato dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini il Decreto ministeriale che sancisce la nascita di un nuovo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in Italia. Il Policlinico Sant’Orsola di Bologna sarà il 52esimo Irccs a livello nazionale. “Quello di oggi è un punto di arrivo ma soprattutto di partenza per il territorio, con la sanità dell’Emilia-Romagna che si conferma un modello che funziona, e per l’Italia per far si che rimanga eccellenza a livello internazionale – ha detto Sileri – L’ingresso del Policlinico Sant’Orsola nella grande famiglia Irccs ci permette di aggiungere 600 ricercatori ai già 12 mila presenti,

