Il sapere è di tutti: UniMarconi porta l’università nelle piazze di oltre 20 Comuni italiani

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Il 4 ottobre 2025 alle 11.00, in contemporanea in oltre 20 Comuni italiani, i docenti dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi terranno lezioni pubbliche in presenza aperte alla cittadinanza.  Nasce così “Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza” un’iniziativa culturale nazionale che valorizza il territorio come ponte di cultura e dialogo.UniMarconi, primo ateneo digitale riconosciuto dal MUR, porta nel proprio DNA la missione di rendere la formazione  di qualità inclusiva, democratica e accessibile a tutti. Se la dimensione digitale consente ogni giorno di abbattere le distanze, il 4 ottobre l’università sceglie di incontrare direttamente le comunità, trasformando le piazze in luoghi di sapere vivo, partecipato e condiviso.

Le lezioni affronteranno i temi che segnano il nostro tempo, dall’innovazione tecnologica alle sfide sociali, dal patrimonio artistico alla sostenibilità , con un linguaggio e un approccio aperto al dialogo. Non solo formazione, dunque, ma un invito alla partecipazione, alla riflessione comune, alla crescita collettiva.

Il Presidente di UniMarconi, Alessio Acomanni, commenta: “Questa iniziativa incarna pienamente la missione che il nostro Ateneo porta avanti da oltre vent’anni, garantire una formazione inclusiva e di qualità, capace di unire l’Italia da Nord a Sud. Con Il sapere è di tutti vogliamo ribadire che la conoscenza non è un privilegio, ma un diritto di tutti. Portare lezioni pubbliche e gratuite in oltre 20 Comuni significa dare voce a una comunità del sapere che avvicina persone e territori”.
