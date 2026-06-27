il-“schnolser-summerfest”-torna-in-val-senales-dopo-sette-anni

Milano, 27 giu. (askanews) – “Schnolser Summerfest” torna dopo sette anni a Madonna di Senales, nel comune di Senales (Bolzano), con due giornate dedicate alla musica popolare alpina, alle tradizioni locali e alla solidarietà. La 13esima edizione si svolgerà sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, con un programma distribuito tra il tendone delle feste del paese e il ghiacciaio della Val Senales.

Il cartellone musicale si aprirà sabato 11 luglio con la Hochwilde Bohmische, gli Schuhplattler di Stulles e i gruppi di corni da caccia della Val Venosta. L’apertura ufficiale sarà affidata a Norbert Rier dei Kastelruther Spatzen. Nella stessa giornata saliranno sul palco anche la Freddy Pfister Band, la cantante austriaca Melanie Payer e il gruppo Die Sohne Tirols.

Domenica 12 luglio il programma proseguirà con Oberwind, Die jungen Zellberger, Ansambel Robert Zupan, Vollgas Tirol e Die jungen Pseirer. La giornata prevede anche l’esibizione della Original Tiroler Kaiserjagermusik davanti all’hotel Grawand, a 3.212 metri, sul ghiacciaio della Val Senales. L’Alpin Arena Senales affiancherà alla manifestazione un’iniziativa legata alla funivia della Grawand. Chi acquisterà un biglietto di andata e ritorno entro le 12 di domenica 12 luglio potrà entrare gratuitamente al tendone delle feste di Madonna di Senales.

Nella giornata di domenica sono previste anche visite guidate all’archeoParc e al museo Campus Transhumanza. I percorsi riguarderanno la storia, l’archeologia e le tradizioni contadine della Val Senales, accostando al programma musicale due luoghi culturali del territorio.

La raccolta fondi precederà il fine settimana della manifestazione. Giovedì 9 luglio si terrà la tradizionale escursione benefica con Norbert Rier a favore dell’Associazione Peter Pan, impegnata nell’assistenza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie.