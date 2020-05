Il secondo Finalista di Amici Speciali 2020: ecco chi è. Lo rivedremo alla Finalissima del 5 giugno | Video Witty Tv

La Seconda manche viene vinta dai Bianchi per cui a correre per la finalissima sono Irama, Javier e Alberto Urso. Vengono mostrati dei video dei tre concorrenti ed è motivo di emozione per tutti. Ma alla fine ad avere la meglio sui tre è Irama votato sia da Alberto che da Javier. Anche il secondo finalista è un cantante. Come vivi questa finale? Irama non trattiene l’emozione e risponde a cuore aperto. Ecco il Video Witty Tv della consegna della maglia tricolore della Finalissima del 5 giugno 2020.

