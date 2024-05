il-segretario-di-stato-usa-blinken-a-kiev:-il-nostro-sostegno-all’ucraina-è-incrollabile

Incontro con Zelensky e Kuleba, colloquio anche con Shmyhal. Focus su andamento conflitto

Roma, 14 mag. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a Kiev, in Ucraina, dove avrà una serie di incontri, tra cui quelli con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, per discutere l’andamento del conflitto armato con la Russia: lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller.

“Il segretario di Stato Antony J. Blinken è arrivato oggi in Ucraina per incontrare alti funzionari ucraini e sottolineare il sostegno duraturo degli Stati Uniti all’Ucraina. Mentre si trova in Ucraina, il segretario Blinken incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky, il primo ministro Denys Shmyhal e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba per discutere degli aggiornamenti sul campo di battaglia, dell’impatto della nuova sicurezza statunitense e dell’assistenza economica”, ha affermato Miller in una nota.

“Sono tornato a Kiev oggi per dimostrare il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina mentre difende la propria libertà dall’aggressione russa”, ha scritto il segretario di Stato americano su X, a corredo di una foto del suo arrivo in stazione nella capitale ucraina.