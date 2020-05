Il Segreto, anticipazioni dal 1 al 6 giugno 2020: mal d’amore per Adolfo e Tomas

Le anticipazioni de Il Segreto dal 1 al 6 giugno 2020 ci svelano che questa settimana assistiamo al dolore di Adolfo e Thomas, entrambi afflitti dal mal d’amore. I due fratelli sembrano non riuscire a concentrarsi sul lavoro, mentre invece lo sciopero dei dipendenti della fabbrica sembra avviarsi verso un triste epilogo.

Anticipazioni Il Segreto, trama puntate dal 1 al 6 giugno 2020

Don Ignacio cerca di farsi spiegare da Marta il motivo della discussione tra lei e la sorella Rosa, ma la ragazza minimizza e gli chiede di non intervenire. Non vuole dover spiegare al padre il triangolo amoroso in cui, suo malgrado, si è trovata coinvolta e che la vede insieme a Rosa, contendersi l’amore del figlio di Isabel.

Intanto Rosa approfittando della festa con i dipendenti della fabbrica, si reca a La Habana per incontrare Adolfo. Carolina appare preoccupata per una lettera di Pablo e chiede aiuto a suo padre. Il ragazzo si appresta a partire per il servizio militare.

Un triangolo che invece sembra destinato a finire è quello tra Matias, Marcela ed Alicia. L’uomo cerca infatti di mettere sempre piu’ distanza tra lui ed Alicia. Matias è convinto che il suo matrimonio con Marcela abbia ancora qualche chance, dopo che quest’ultima ha detto addio a Tomas.

Un sospiro di sollievo accompagna la notizia che Ramon ha finalmente concluso la sua ispezione alla fabbrica di Don Ignacio, anche se ancora il Solozabar non è riuscito a sapere il motivo delle mille domande che l’altro gli ha posto, e che gli hanno fatto temere che si trattasse di molto di più del consueto controllo annuale.

Spoiler Il Segreto: licenziati gli scioperanti?

Mentre Tomas ed Adolfo, delusi rispettivamente da Marta e Marcela, combattono contro il loro mal d’amore Isabel incontra Matias per negoziare. L’incontro non produce però gli esiti sperati. La marchesa non intende affatto scendere a patti con il rappresentante degli scioperanti e minaccia invece il licenziamento in tronco per tutti i minatori.

Inigo, insieme ai figli della donna, teme il peggio. Cosme si reca da lui per parlare ed insieme agli altri minatori decide di tornare al lavoro alle condizioni poste da Isabel.

