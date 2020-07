Il Segreto, anticipazioni dal 1 al 7 agosto 2020: la confessione di Pepa

Continuano le repliche della prima serie de Il Segreto e le anticipazioni dal 1 al 7 agosto 2020 ci svelano che assisteremo (o meglio ri-assisteremo) al dialogo tra Pepa e Tristan in cui la giovane donna confessa che Martin non è figlio suo e di Angustias. Lui però non le crede e Pepa si offre allora di mostrargli il rapporto dell’ospedale psichiatrico.

Anticipazioni Il Segreto, trama puntate dal 1 al 7 agosto 2020

Soledad, aiutata da Pepa, è decisa a portare a termine il suo piano e a rischiare la vita pur di fuggire da Donna Francisca e poter ritrovare il suo amore Juan. Pepa e Tristán intanto raggiungono Angustias al burrone, dove è andata con il piccolo Martin e la convincono a non fare sciocchezze.

In paese tutti i commercianti continuano ad aumentare i prezzi dei loro prodotti causando una vera e propria situazione di disagio tra gli abitanti di Puente Viejo. Sebastián confida

a Tristán di voler aprire un’azienda il cui scopo è fornire scorte di conserve.

Spoiler Il Segreto: Pepa e Tristan travolti dalla passione

Pepa e Tristan non riescono a resistere alla passione e trascorrono la notte insieme. All’alba però Pepa sembra pentita per quanto è successo e dice a Tristan che quello che c’è stato tra loro non dovrà più ripetersi.

Ancora una settimana di repliche quindi, per gli appassionati della soap spagnola, che potranno però approfittarne per rivivere i momenti più emozionanti con i protagonisti di Puente Viejo, negli episodi trasmessi ogni giorno sugli schermi di Canale 5.

L’appuntamento, cari amici lettori, è per la prossima settimana, quando grazie alle anticipazioni degli spoiler spagnoli potremo conoscere nuovi retroscena della soap ambientata nella cittadina di Puente Viejo.

