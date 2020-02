Il Segreto anticipazioni dal 10 al 16 febbraio 2020: Lola e Prudencio presto sposi

Le anticipazioni de Il Segreto riportano delle liete e brutte novelle. Nella settimana da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 ne vedremo delle belle. Un’altra coppia sarà pronta a convolare a nozze, si tratterà di Prudencio e Lola. Dolores apprenderà la verità su Don Berengario, mentre Matias cercherà di impedire che la gente lasci Puente Viejo. Purtroppo il villaggio si ritroverà sempre più in bilico e la sua fine sembrerà imminente.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 16 febbraio 2020

Esther si recherà nel locale di Dolores per fare degli acquisti, ma ne resterà fortemente infastidita a causa della proprietaria. Nel dettaglio, la mamma di Hipolito si deciderà a farsi avanti e romperà ogni indugio rivelando a Esther ciò che pensa di lei. Le parole della donna saranno talmente pesanti che Esther lascerà il negozio senza comprare alcunché. Don Berengario deciderà di mettere un freno alle maldicenze di Dolores e le rivelerà di essere il padre della ragazza. Dopodiché, la pettegola del paese chiederà scusa a Esther ma continuerà a nutrire dei sospetti nei suoi confronti.

Marcela e Matias licenzieranno Lola la quale tornerà a lavorare con l’uomo che ama. Prudencio rassicurerà la ragazza informandole che donna Francisca non costituirà più una minaccia. Peccato, però, che le cose non andranno affatto come sperato in quanto la Montenegro sarà pronta a colpire con un altro piano malvagio. Prudencio deciderà di organizzare una caccia al tesoro al fine di chiedere a Lola di sposarlo. Quest’ultima sarà entusiasta per la proposta e accetterà di diventare la moglie dell’Ortega.

Spoiler Il Segreto, arriva la perizia sulla calligrafia di Fernando

Il destino di Puente Viejo si troverà ogni giorno sempre più in bilico. Il villaggio resterà totalmente isolato e gli abitanti non riceveranno più i rifornimenti alimentari. Alcuni accetteranno di farsi espropriare le terre e lasceranno il paesino. Matias cercherà in ogni modo di fermarli, ma il suocero glielo sconsiglierà e gli chiederà di rispettare la volontà dei cittadini.

La perizia sulla calligrafia di Fernando giungerà alle mani di Irene la quale consegnerà prontamente i risultati a Carmelo. Purtroppo l’analisi effettuata dal grafologo scagionerà il Mesia in quanto le scritte non combaceranno per niente. Le terapie di Maria subiranno un rallentamento. La Castaneda punterà il dito contro Fernando accusandolo di aver messo un freno al suo trattamento mettendo alle strette la sua infermiera.

