Il Segreto anticipazioni dal 13 al 19 gennaio 2020: Carmelo ferito, Puente Viejo in pericolo

Le anticipazioni de Il Segreto della settimana da lunedì 13 a domenica 19 gennaio annunciano dei grandiosi colpi di scena che lasceranno i telespettatori a bocca aperta. Carmelo resterà ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre Francisca apprenderà una serie di dettagli su Fernando. Isaac chiederà la mano a Elsa la quale verrà a sapere una buona notizia riguardante la sua salute. Infine, Puente Viejo rischierà di scomparire per sempre per mano di un nuovo e misterioso arrivato.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 19 gennaio

Matias si ritroverà ad origliare una conversazione tra Severo e Carmelo. Intuendo che potrebbe accadere qualcosa di terribile, il marito di Marcela si precipiterà ad avvisare Irene. Quest’ultima riuscirà a persuadere suo marito il quale crederà alle parole di sua moglie e disarmerà Carmelo.

Purtroppo, però, un colpo d’arma da fuoco ferirà Carmelo, il quale sarà assistito dal suo migliore amico e dalla giornalista per tutta la durata della convalescenza. Per fortuna le condizioni del vedovo di Adela non saranno, tuttavia l’uomo avrà delle difficoltà a ricordare.

Isaac sorprende Elsa

Donna Francisca, intanto, sarà messa in guardia sul conto di Fernando. Irene e Raimundo informeranno la Montenegro dei loro sospetti e la inviteranno a riflettere attentamente sulle loro parole. Il Mesia, quando si ritroverà faccia a faccia con la storica dark lady, le riverserà addosso tutto il suo disagio per essere incolpato delle disgrazie avvenute in paese. L’uomo, inoltre, affermerà di essere completamente innocente.

Dopo aver appreso la buona notizia sulle condizioni di salute di Elsa, Isaac la sorprenderà chiedendole di diventare sua moglie. Dopo la morte di Antolina, nessun ostacolo potrà impedire ai due innamorati di coronare il loro eterno sogno d’amore.

Spoiler Il Segreto, nuovo arrivo a Puente Viejo

Maria chiederà all’infermiera Dori Vilches di raddoppiare le sedute di terapia. La Castaneda sarà del tutto convinta che impegnandosi al 100% potrà tornare nuovamente a camminare con le proprie gambe.

Frattanto a Puente Viejo sopraggiungerà un misterioso uomo, il sottosegretario Morales. Quest’ultimo dimostrerà di detestare il paesino iberico e cercherà in tutti i modi di cancellare la cittadina dalla cartina geografica. Nel dettaglio, Morales cercherà di far sommergere Puente Viejo dalle acque di una nuova diga.

continua a leggere sul sito di riferimento