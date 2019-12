Il Segreto anticipazioni dal 7 al 12 gennaio 2020: Puente Viejo in pericolo

Sono avvincenti le trame de Il Segreto delle puntate che andranno in onda dal 7 al 12 gennaio 2020. In occasione dell’Epifania, il 6 gennaio la celebre soap opera iberica non sarà trasmessa nel Day-Time di Canale 5. Al posto de Il Segreto andrà in onda una commedia italia con Massimo Boldi, intitolata ‘Natale a 4 zampe‘. Ma quello che i telespettatori andranno a vedere da martedì 7 sarà a dir poco entusiasmante.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 12 gennaio 2020

La serenità degli abitanti di Puente Viejo sarà seriamente minata da una minaccia di inondazione. Tutti i cittadini si movimenteranno per impedire che il loro villaggio faccia una brutta fine venendo sommerso dalle acque della palude. Sarà tentato tutto il possibile attraverso le proteste e una raccolta di firme.

Peccato che tutti questi tentativi non sembreranno portare a nessun risultato. Anche donna Francisca si allerterà, ma ogni sforzo risulterà vano. La Corte arriverà persino a negare la protezione giudiziaria del ridente paesino iberico!

Spoiler Il Segreto: Dori sviene

Intanto, Maria continuerà a persistere con le cure particolari della nuova infermiera Dori Vilches. Matias e Raimundo proveranno a scuotere la Castaneda ma la donna non vorrà sentire ragioni. Quando Dori perderà i sensi, Maria incomincerà a nutrire dei sospetti. La nipote di Raimundo chiederà a Fernando dove abbia conosciuto l’infermiera. Il Mesia si prodigherà a rassicurare la Castaneda dicendole che la Vilches in passato si era presa cura della figlia di uno suo amico.

Elsa riceverà una lettera da parte di una sua vecchia conoscenza, il dottor Alvaro. Quest’ultimo l’aveva abbandonata all’altare fregandole i soldi. Ebbene, l’uomo tornerà a farsi sentire per riparare al torto fatto alla Laguna e le chiederà un incontro.

Nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo Dolores notare qualcosa di particolare che riguarderà Don Berengario e la nuova arrivata Esther. La pettegola di Puente Viejo arriverà al punto di credere che i due abbiano una strana relazione. Quale sarà la verità?

