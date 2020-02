Il Segreto anticipazioni spagnole: Tiburcio ricattato, Raiumundo perde coscienza

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto presentano svariati colpi di scena. A quanto pare, successivamente, la trama si arricchirà di nuove vicende al cardiopalma. Francisca e Isabel si coalizzeranno per vendicarsi di Eulalia Castro. Raimundo perderà i sensi e sarà trascinato via da qualcuno. Matias e Marcela saranno preoccupati per il nonno mentre il povero Tiburcio sarà ricattato per un presunto tradimento.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Isabel e Francisca coalizzate

Dopo essersi armata grazie all’aiuto di Mauricio, Francisca si ritroverà faccia a faccia con la marchesa e sarà pronta ad ucciderla. A farle cambiare idea sarà proprio la marchesa la quale rivelerà di nutrire dei sospetti sul conto di Eulalia. Nel dettaglio, Isabel si dirà fermamente sicura che sia stata la Castro a metterle contro al fine di distruggerle entrambe. In seguito, donna Francisca e Isabel si coalizzeranno per togliere di torno la malvagia Eulalia. Per fare ciò sarà deciso di inscenare la morte della marchesa.

Quando Eulalia verrà a sapere della morte di Isabel, si preparerà ad eliminare per sempre la matrona. Riuscirà nel suo intento? Nel frattempo, il matrimonio di Marcela e Matias tornerà ad essere compatto. I due sembreranno essersi lasciati alle spalle i rispettivi tradimenti. Ciononostante i due coniugi saranno in forte apprensione per il nonno. Raimundo, dopo essere riuscito a sfuggire dalle grinfie degli uomini di Campuzano, si ritroverà a perdere coscienza a causa di un brutto incidente. Nel dettaglio, l’Ulloa inciamperà stremato dalla stanchezza della fuga stessa.

Spoiler Il Segreto: Estefania ricatta Tiburcio per il tradimento

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Tiburcio avrà una bella gatta da pelare. Il marito di Dolores si ritroverà a combattere contro la minaccia di Estefania. Quest’ultima lo ricatterà dicendo che tra di loro ci sono stati dei rapporti intimi, ma il povero Tiburcio non ricorderà proprio nulla. Estefania chiederà circa 5 mila peseta altrimenti snocciolerà a Dolores tutti i dettagli sul tradimento del marito e mostrerà anche delle prove!

Marta, dopo la scoperta della gravidanza di Rosa, deciderà di lasciare per sempre il paese e dirà addio a Puente Viejo per fare ritorno a Bilbao. In seguito, nella foresta, qualcuno troverà Raimundo privo di sensi e lo porterà via.

continua a leggere sul sito di riferimento