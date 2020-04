Il Segreto, anticipazioni Spagnole: un nuovo amore per Mauricio?

Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto ci rivelano che per Mauricio potrebbe essere in arrivo una nuova storia d’amore. Dopo la fine della sua love story con Fe ed il suo ritorno a Puente Viejo da solo, una nuova donna sembra arrivare al cuore dell’ex capomastro. Che sia Manuela la donna della sua vita?

Anticipazioni Spagnole El Secreto de Puente Viejo: Mauricio dimentica Fe

Dall‘emittente spagnola Antena 3 sono giunte notizie che hanno confermato la fine della soap El Secreto de Puente Viejo e sugli schermi di Canale 5 è partita la programmazione della dodicesima ed ultima serie della soap iberica Il Segreto, che ci ha accompagnato per nove anni, tra storie avvincenti e vicende che ci hanno tenuto con il fiato sospeso. È ancora presto però per rilassarsi, perché le news che arrivano dalla Spagna fanno presagire ancora tanti colpi di scena.

Le anticipazioni spagnole ci svelano che Mauricio, partito dopo l’incendio di Puente Viejo per raggiungere Fe in America e tornato da solo in città, si innamora di un’altra donna.

Nei cinque anni in cui è stato a Cuba ha cercato di costruirsi una vita con Fe, raggiunta grazie alla generosità di Donna Francisca che, nel salutarlo prima di lasciare la villa avvolta dalle fiamme, ha voluto regalargli il biglietto per raggiungere la sua amata. Le cose però non sono affatto andate come Mauricio aveva sperato, per cui l’uomo ha deciso di far ritorno a Puente Viejo da solo.

Spoiler spagnoli: il cuore di Mauricio batte per Manuela

Appena giunto in paese trova tutto profondamente cambiato. Nella villa in cui lui un tempo era stato fedele servitore di Francisca vive adesso un’altra famiglia, la città è stata ricostruita dopo l’incendio provocato dal Mesia e molti degli abitanti storici di Puente Viejo hanno lasciato il posto a volti nuovi. Tra questi c’è una donna che sembra far battere il cuore di Mauricio, che nel frattempo ha assunto la carica di Sindaco del paese. Si tratta di Manuela.

Ma la storia d’amore con Fe ha lasciato in lui profonde ferite. Per questo motivo decide di andarci cauto e confessa i suoi sentimenti solo a Marcela. La love story tra Mauricio e Manuela ha tutte le carte per regalare ad entrambi un po’ di felicità.

L’ex capomastro di Donna Francisca troverà la forza di lasciarsi coinvolgere emotivamente in una nuova storia d’amore, o le ferite lasciate da Fe hanno segnato per sempre il suo cuore? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.

