Il Segreto, le repliche tutta l’estate? A quando i nuovi episodi inediti?

Tutti gli appassionati della celebre soap spagnola Il Segreto dovranno ancora accontentarsi delle repliche dei primi episodi. Le puntate inedite della soap Il Segreto sono infatti ancora ferme, una decisione presa dalle reti Mediaset per permettere di spalmare lungo tutta la stagione invernale le ultime puntate di El Secreto de Puente Viejo. Se, come immaginiamo, la soap riprenderà gli episodio di prima TV a settembre, i circa 100 episodi non ancora trasmessi da Mediaset ci accompagneranno fino a primavera. Nell’attesa vorremmo svelarvi chi sono i personaggi da tenere bene d’occhio quando la programmazione di Canale 5 riprenderà con gli episodi inediti Il Segreto. Chi sono? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Segreto, i tre protagonisti indiscussi delle ultime puntate

Uno dei personaggi che negli ultimi episodi Il Segreto assumerà un ruolo di rilievo è senza dubbio Ramon Solozabal. Rimasto in ombra per lungo tempo assumerà un ruolo di primo piano, complice anche la sua relazione con Marta. Proprio così. Nelle ultime puntate della soap spagnola assisteremo alla realizzazione del sogno di Ramon, che riuscirà ad intrecciare una storia d’amore con la lontana cugina divenendo di fatto il principale antagonista di Adolfo.

Un altro personaggio a cui dovremmo prestare molta attenzione, stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli, è Tomas De Los Visos, che manterrà il suo carattere fondamentalmente buono ma si troverà a dover prendere decisioni impensate fino a poco tempo prima per contrastare i piani ed i sotterfugi della madre Isabel.

Anche il carattere di Don Filiberto subirà una rapida trasformazione negli ultimi episodi de Il Segreto e la sua natura bigotta, che già in passato ha rasentato molte volte il fanatismo, diventerà ancor più incisiva. Un cambiamento che potrebbe finire per ripercuotersi sugli abitanti di Puente Viejo, che dovranno prestare particolare attenzione a questo personaggio finora in secondo piano negli ultimi episodi di El Secreto de Puente Viejo.

Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove news e sulle curiosità che hanno caratterizzato la soap. Nell’attesa di ritrovare gli episodi inediti sugli schermi di Canale 5 potete trovare tutte le puntate in streaming degli episodi che ruotano intorno a Puente Viejo.

continua a leggere sul sito di riferimento