giovedì, 4 Dicembre , 25

Ucraina, Putin: “Negoziati con Usa complessi. Io e Zelensky vediamo le cose in modo diverso”

(Adnkronos) - I negoziati in corso con gli...

WhatsApp, accuse all’Ia: come si disattiva e come tutelare la propria privacy

(Adnkronos) - L'intelligenza artificiale di WhatsApp nel mirino....

Come far bollire l’acqua più velocemente? I ‘trucchi’ in cucina

(Adnkronos) - Come fare per bollire l'acqua più...

Microbioma alleato contro il mieloma: “Dieta ricca di fibre può frenarlo”

(Adnkronos) - Il mieloma si può combattere anche...
il-segreto-per-i-viaggi-nello-spazio?-i-funghi-di-chernobyl:-la-scoperta
Il segreto per i viaggi nello spazio? I funghi di Chernobyl: la scoperta

Il segreto per i viaggi nello spazio? I funghi di Chernobyl: la scoperta

DALL'ITALIA E DAL MONDOIl segreto per i viaggi nello spazio? I funghi di Chernobyl: la scoperta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
I funghi di Chernobyl contengono il segreto per viaggiare nello spazio? Il ‘Cladosporium sphaerospermum’ è una delle specie di funghi più studiate dagli scienziati per la loro capacità di prosperare nelle aree con livelli estremi di radiazioni, caratteristica che potrebbe essere cruciale per migliorare la protezione degli astronauti e garantire una maggiore sicurezza nelle future missioni spaziali. 

 

Le prime osservazioni su questa specie di funghi neri, in realtà, risalgono agli anni ’90, quando un team di ricerca ne identificò diversi attaccati alle pareti del reattore della centrale nucleare di Chernobyl, danneggiata dal disastroso incidente del 1986. Gli studi successivi hanno evidenziato come questa specie non solo riesce a resistere alle radiazioni, ma mostra anche di poter crescere, in una maniera considerata insolita, negli spazi la cui ionizzazione distrugge le molecole essenziali per la vita della maggior parte degli organismi conosciuti. 

Questo comportamento sarebbe legato all’elevata concentrazione di melanina nelle pareti cellulari dei funghi, che subiscono cambiamenti strutturali quando esposti a radiazioni ionizzanti, diventando così un vero e proprio convertitore di energia. 

Alcuni studi hanno descritto questo fenomeno come una “radiosintesi”, sebbene non sia stato ancora confermato in maniera definitiva. Ricerche successive hanno inoltre evidenziato come il fungo aumenta la sua crescita del 10%, un comportamento che però non è uniforme. 

 

Campioni del fungo nero di Chernobyl sono stati quindi inviati alla Stazione Spaziale Internazionale, dove sono stati sottoposti a un esperimento che li vedeva esposti per mesi all’impatto costante di radiazioni cosmiche. I sensori hanno registrato una crescita addirittura superiore a quella registrata ‘sulla Terra’ e, inoltre, hanno notato una parziale riduzione del flusso radioattivo. 

Da questi risultati è nata l’idea di sviluppare dei materiali derivanti dalla biomassa del fungo che possano essere usati come una barriera protettiva, leggera e auto-riparante, per gli astronauti impegnati in future missioni nello spazio. L’utilizzo di questi materiali ridurrebbe inoltre il peso trasportato dalla Terra e faciliterebbe così la creazione di habitat sicuri per gli astronauti. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.