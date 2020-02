Nella puntata di oggi 12 febbraio 2020 di Il Segreto, Prudencio organizza una caccia al tesoro per chiedere a Lola di sposarlo. Peccato che la minaccia di Francisca non è stata scardinata del tutto. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento odierno trasmesso su Canale 5.

