Nella puntata del 24 gennaio 2020 de Il Segreto, tutta Puente Viejo fa fronte comune per tentare di salvare il loro paesino. Ana si rifiuta di rivelare a Prudencio il segreto di sua sorella Lola. Matias va a trovare Maria. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming la celebre soap opera iberica andata in onda su Canale 5.

