Nella puntata di martedì 24 marzo 2020 di Il Segreto, Fernando pone fine alla vita di Paco davanti agli occhi di Marcela e Matias. Puente Viejo è stravolta per la morte del mugnaio e Maria ha paura per i suoi figli. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento