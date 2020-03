Nella puntata di mercoledì 25 marzo 2020 de Il Segreto, Marina prende una decisione scioccante. La donna decide di lasciare Puente Viejo ma don Berengario non vuole perderla di nuovo. Don Anselmo fa notare all’amico che entrambi si amano. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento