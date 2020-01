Nella puntata di martedì 28 gennaio 2020 de Il Segreto, Maria nota che Dori Vilches si comporta in modo alquanto strano. Dopo la trance, l’infermiera chiede alla Castaneda di dimenticare l’accaduto. Intanto, la Montenegro ritorna dal suo viaggio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’appuntamento odierno della soap opera in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento