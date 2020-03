Nella puntata di mercoledì 4 marzo 2020 de Il Segreto, Pablo Armero si reca alla bottega di Prudencio per minacciarlo nuovamente. Lola rifiuta l’acquisto del terreno di sua sorella Ana onde evitare problemi in futuro. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

