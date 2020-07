Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 27 luglio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 27 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Don Anselmo è deciso a smascherare Pepa, rivelando a tutti la sua vera identità. Pepa tenta di escogitare un modo per impedire a don Anselmo di rivelare a tutti il suo segreto; Soledad riceve la visita di sua cugina Mercedes; Juan si getta a capofitto nel lavoro per non pensare al suo amore perduto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

