Nuovo appuntamento oggi, giovedì 3 Settembre 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: l’arrivo di Inigo getta nel panico Antonita che fa di tutto per non farlo uscire in giardino dove si trova Francisca. Le scuse di Antonita sono inutili e non servono a fermare Inigo desideroso di parlare con Isabel. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

