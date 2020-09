Nuovo appuntamento oggi, martedì 8 settembre della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi: Isabel spiega i motivi per cui non possono andare in giardino ad Adolfo e Tomas per non farli sospettare. Malgrado le insistenze di Adolfo e Tomas, Isabel non permette loro di entrare nel padiglione dove si trova Francisca. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento