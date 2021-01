Il Segreto torna in TV per l’attesissimo finale di stagione

Il Segreto, la soap opera spagnola che in sette anni ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans, tornerà sugli schermi di Canale 5 per l’attesissimo finale di stagione, dopo la pausa natalizia.

Il Segreto torna su Canale 5 da lunedì 10 gennaio 2021

La decisione di Mediaset di interrompere la messa in onda della soap spagnola Il Segreto durante le festività natalizie ha fatto crescere l’attesa tra i fans, ansiosi di conoscere il gran finale della telenovela ambientata a Puente Viejo. Nel frattempo Mediaset ha inserito nel palinsesto di Rete 4 tutti gli episodi della prima stagione. Già da lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 12,30 infatti i telespettatori possono seguire le primissime puntate de Il Segreto, quelle che hanno visto sbocciare il grande amore tormentato tra Tristan Castro e Pepa Balmes.

Il figlio di Francisca e la levatrice Pepa, che hanno senza dubbio conquistato il cuore dei telespettatori, torneranno anche nel gran finale di stagione, nelle ultimissime puntate che andranno in onda invece a partire da lunedì 10 gennaio 2021 nella consueta programmazione di Canale 5 alle ore 16,40. Potremmo infatti ritrovarli grazie ad un flashback tra i ricordi di Donna Francisca.

Anticipazioni spagnole Il Segreto gran finale: il ritorno di Emilia

Se Pepa e Tristan tornano grazie ad un flashback, è invece reale il rientro a Puente Viejo di Emilia. La giovane tornerà infatti da Cuba per poter essere al capezzale del padre Raimundo, che è gravemente malato. L’Ulloa sta infatti passando uno dei peggiori momenti della sua vita ed ora, oltre alla Montenegro che immancabilmente si fa trovare al suo fianco, c’è anche la figlia Emilia. La giovane non può però fare a meno di notare la tensione che si è creata tra Francisca e la Marchesa.

Assisteremo anche al rientro di Rosa, che appare entusiasta per essere riuscita a farsi sposare da Adolfo, battendo così la sorella Marta. Quando però i due sposi rientrano in anticipo dal viaggio di nozze li attende una sorpresa: Marta è ancora lì. A quel punto Rosa reagirà in malo modo, temendo che la costante presenza della sorella possa indurre Adolfo a tradirla di nuovo.

Nell’attesa di ritrovare i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap potete rivedere gli episodi che vi hanno particolarmente conquistato nelle repliche streaming il segreto.

Per non perdere nessuna anticipazione sulle soap più amate seguiteci sui canali social.

continua a leggere sul sito di riferimento