AGI – Roma, 2 dic. – Le restrizioni in vigore dal 2 novembre scorso in Germania per contrastare i contagi da coronavirus vengono prorogate fino al 10 gennaio. Lo ha annunciato Angela Merkel al termine di un vertice con i governatori dei Laender nella serata di mercoledì.

“Fondamentalmente, la situazione rimane la stessa di quella in atto”, ha detto la cancelliera. Il Paese, ha detto, è ancora “molto lontano dagli obiettivi” che il governo e i Laender si erano posti nella lotta alla pandemia.

“Abbiamo ancora un numero molto alte di vittime”, ha detto ancora la cancelliera,

L’articolo Il semi-lockdown in Germania sarà prorogato fino al 10 gennaio proviene da Notiziedi.

