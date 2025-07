il-senato-usa-approva-la-legge-di-bilancio-di-trump.-decisivo-il-voto-di-jd-vance

ROMA – Dopo giorni di dibattito, il Senato Usa ha approvato la ‘grande, bella proposta di legge’, ovvero la proposta di legge di bilancio voluta da Donald Trump. Decisivo il voto di JD Vance che ha spostato gli equilibri in una votazione in cui era in uno stallo del 50 e 50. Tre i repubblicani che hanno votato contro: Susan Collins (Maine), Rand Paul (Kentucky) e Thom Tillis (Carolina del Nord). Il disegno di legge deve ora passare alla Camera per l’approvazione definitiva.

SU TRUTH LA SODDISFAZIONE DI DONALD TRUMP

Su Truth, Trump ha espresso grande soddisfazione, parlando di una legge che ora “è di tutti”: “C’è così tanto di cui essere orgogliosi”. Il tycoon parla di una “vittoria politica” che, però, sarà surclassata dalla vittoria “del popolo americano, che avrà tasse perennemente più basse, salari e stipendi netti più alti, confini sicuri e un esercito più forte e potente”. E inoltre, “Medicaid, Medicare e le prestazioni di previdenza sociale” che “verranno rafforzate e protette dai democratici radicali e distruttivi, eliminando sprechi, frodi e abusi”.

E il presidente insiste sul fatto che negli Usa “esploderà una crescita enorme, ancora di più di quanto non abbia fatto da quando sono stato rieletto”. Per Trump, non tralasciando i benefici dei dazi, si arriverà a “un’enorme prosperità nella nuova e meravigliosa età dell’oro in America”. Durante una visita a un centro di detenzione per migranti di Everglades in Florida, il presidente si è detto fiducioso per il passaggio della proposta di legge alla Camera.

IL NUOVO COMMENTO DI ELON MUSK

Su X, Elon Musk – nella giornata di ieri, come fatto nel precedente – è tornato ad attaccare la legge scrivendo: “È ovvio, con la spesa folle di questa legge, che aumenta il tetto del debito di una cifra record di cinque miliardi di dollari, che viviamo in un paese con un solo partito: il partito del Porky Pig (maiale, ndr)!! È il momento di un nuovo partito politico che si preoccupi davvero delle persone”.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025