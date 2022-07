Il senatore e Capitano De Falco: lascio la politica, torno in servizio

Roma – A fine legislatura il senatore e capitano del Corpo della capitaneria di Porto Gregorio De Falco, rientrerà in servizio. Lo ha annunciato questo pomeriggio a Roma nel corso del convegno ‘Marinai e Guarda Coste: guardare al futuro sindacale ancorati alle esperienze del passato’, in corso nel Convento di Santa Maria in piazza della Minerva.”Ho fatto quello che potevo in questo mandato, meno di quello che volevo, ma ho tentato di seguire ancora una volta il mio paese con sacrificio”, ha commentato De Falco.

