Il “sì” di Taylor Swift e Travis Kelce: capolavoro di privacy a NY

Milano, 1 lug. (askanews) – A New York molti già lo definiscono il matrimonio dell’anno, ma sinora non c’è certezza e si usa ancora il condizionale: Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi con una serie di eventi al Madison Square Garden, che ospiterà due appuntamenti privati nei prossimi giorni, secondo fonti citate da ABC News e altri media. Il primo incontro, riservato e intimo, partirà giovedì alle 18 locali e accoglierà circa 100 invitati; la vera celebrazione prenderà il via venerdì pomeriggio con un aperitivo dalle 16 locali e proseguirà fino alle prime ore di sabato, non prima delle 4, con una partecipazione stimata attorno alle 1.000 persone.

Per garantire la massima privacy, agli ospiti e a tutto il personale (venditori e sicurezza compresi) sarà severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno della struttura, dicono le fonti. La produzione – le nozze sono organizzate con l’aiuto del wedding planner delle celebrità Mark Seed – ha inoltre ottenuto permessi per chiudere al pubblico e al traffico i tratti di West 31st Street e West 33rd Street per tutta la durata degli eventi; saranno montate tende e tettoie attorno agli ingressi per impedire al pubblico di intravedere arrivi e partenze. Almeno per ora, invece, Settima e Ottava Avenue rimarranno aperte a pedoni e veicoli.

La scelta delle date è simbolica: la festa si svolge alla vigilia delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, un periodo già di per sé segnato da un grande afflusso di visitatori a New York. Gli organizzatori e gli sposi hanno puntato su riservatezza e controllo totale delle immagini e delle informazioni, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan e dei media su ogni dettaglio – dagli arrivi alle mise degli invitati.

Ma c’è chi ne dubita. In un’apparizione del 29 giugno al programma CBS Mornings, RoseMarie Terenzio, ex capo dello staff di John F. Kennedy Jr., ha affermato di non credere che il matrimonio si terrà effettivamente al Madison Square Garden. La Terenzio si occupò dell’organizzazione del matrimonio segreto di John Kennedy con Carolyn Bessette, celebrato con una piccola cerimonia a Cumberland Island, in Georgia, quasi 30 anni fa.

Sebbene Terenzio abbia affermato di credere che Swift potrebbe organizzare qualcosa per i suoi fan al Madison Square Garden, pensa che le voci sul matrimonio al MSG possano essere un depistaggio, in linea con una popolare teoria dei fan secondo cui Swift starebbe volutamente disseminando falsi indizi sulle nozze. La stessa Terenzio ha utilizzato dei depistaggi, lasciando falsi itinerari di un viaggio in Irlanda in giro per l’ufficio prima del matrimonio Kennedy-Bessette.