Il ‘signore del vento’ condannato a Palermo, ma cade l’accusa di mafia

AGI – Condannato anche in appello il ‘signore del vento’, ma cade l’accusa di mafia. La terza sezione della Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado del processo “Pionica”, che fra gli altri aveva condannato i fratelli Roberto e Vito Nicastri, entrambi di Alcamo (Trapani): il gup li aveva riconosciuti colpevoli di concorso in associazione mafiosa e fittizia intestazione di beni ma in secondo grado le condanne da 9 anni sono state ridotte a 4 anni e 2 mesi per Vito e a due anni e otto mesi per Roberto.

Il collegio presieduto da Antonio Napoli ha fatto cadere il reato di mafia,

