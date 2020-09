AGI – “Bisogna incentivare la politica abitativa soprattutto con le residenze universitarie o comunque con abitazioni a prezzi calmierati”. L’appello è di Enrico Gullini, coordinatore nazionale del sindacato degli studenti, Udu, che ne parla con l’AGI. Rispetto ad altri Paesi europei, dove iscriversi all’università e andare in ‘collegio’ o ‘studentato’ è automatico, in Italia “solo il 3% degli iscritti può accedere alle residenze“. Tra i “percettori di borse di studio, che sono appena il 12% del totale degli studenti, coloro che accedono alle residenze non arrivano al 9%“.

Un’intervento, dunque, è necessario, non solo dal punto di vista delle costruzioni nuove,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il sindacato degli universitari: “Animiamo le città, ma servono case per tutti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento