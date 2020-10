Il sindaco De Magistris senza freni: “Oggi perde la giustizia, in tempi di pandemia…”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistrisi, ha affidato a twitter il suo pensiero sul caos Juve Napoli, “la non partita” e sulla successiva sentenza del giudice sportivo che ha decretato il 3-0 a tavolino per i bianconeri e il -1 in classifica per il collettivo partenopeo: “Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo, ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino, indipendentemente dalla forma ed a maggior ragione ai tempi della pandemia dove l’etica viene prima della regola.Può anche vincere la legalità formale ma perde la giustizia”.

Parole senz’altro condivisibili. Se l’avversario non si presenta in campo per motivi ad esso non imputabili, è ovvio che secondo i principi di lealtà sportiva, al di là di ogni legge (che pure premierebbe il Napoli, attenzione), bisogna rinviare la gara. Qualcuno dice che l’avvocato Agnelli avrebbe avallato questa scelta, al di là di ogni protocollo, al di là della pavida giustizia federale.

