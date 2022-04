ROMA – Il sindaco di Firenze Dario Nardella suona, col suo violino, in diretta al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ‘Bella Ciao’ in omaggio alla festa della Liberazione. È accaduto oggi, quando il primo cittadino, intervistato da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro, ha deciso di ‘imbracciare’ il suo strumento musicale preferito per esibirsi, in diretta audio e video, nell’esecuzione del celebre brano.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il sindaco Nardella suona ‘Bella ciao’ col violino a ‘Un giorno da pecora’ proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento