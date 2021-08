Il sindaco Orlando: “Palermo pronta ad accogliere i profughi afghani”

PALERMO – “Il Consiglio di sicurezza Onu batta subito un colpo. La drammatica emergenza umanitaria in Afghanistan impone interventi immediati per salvare migliaia di vite”. Questo l’accorato appello lanciato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che apre alla possibilità di accogliere quanti, in queste ore, cercano di sfuggire alla morte. “Palermo, insieme con le città europee – ha aggiunto il sindaco del capoluogo siciliano – è pronta ad accogliere dimostrando il rispetto dei diritti umani. Quello che sta accadendo in Afghanistan è la conferma di quanto non abbia senso imporre i principi democratici. In guerra l’avversario va combattuto e sconfitto. Pensare poi di imporre democrazia e rispetto dei diritti genera solo violenze e fornisce pericolosi alibi. Serve – ha concluso Orlando – immediatamente un’azione diplomatica per evitare il massacro di una popolazione inerme”.

