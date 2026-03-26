il-sistema-dei-trasporti-a-napoli

Nuove piattaforme digitali e prospettive di integrazione

Domani alle ore 17 si terrà l’incontro sulla mobilità e sul sistema dei trasporti a Napoli e nell’area metropolitana (Museo DaDoM Villa Comunale, ore 17.00).

Tema centrale per chiunque voglia considerare la qualità della vita di un territorio e che rappresenta il tema da cui partire per ragionare sulla città, sul suo governo e sulle opportunità che vengono offerte non solo per raggiungere i luoghi di lavoro ma anche quelli legati al tempo libero, alla cultura, agli scambi sociali.

Vivoanapoli, Fondazione Guida alla Cultura e Fondazione Dohrn organizzano il confronto che cade in un momento di grandi novità: dall’atteso completamento della Linea 1 della Metropolitana, al potenziamento della linea 6, alla linea 7 inaugurata pochi mesi fa, ai finanziamenti previsti per un totale di € 27.000,000 dal decreto 26 gennaio 2026 per lo sviluppo della Mobilità sostenibile e per la diffusione di progetti di trasporto intelligente.

Novità cui si aggiunge la nomina del nuovo Assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Campania che assicura una guida politico/amministrativa all’importante settore e che consentirà, all’incontro del 27 marzo, di affrontare il tema mobilità-trasporti-integrazione e nuove piattaforme digitali non solo sul piano comunale ma anche metropolitano e regionale.

All’incontro dal titolo: Il sistema della mobilità e dei trasporti a Napoli e nell’area metropolitana. Nuove piattaforme digitali e prospettive di integrazione, partecipano, infatti, Mario Casillo, Assessore ai Trasporti e alle Mobilità della Regione Campania, Edoardo Cosenza, Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e al Mare del Comune di Napoli.

Per la parte tecnica intervengono: Cino Bifulco, Docente di Ingegneria dei Trasporti dell’Università Federico II, Antonio Sforza, già Ordinario di ottimizzazione di rete dell’Università Federico II, Roberto Calise, giornalista e editorialista del Corriere del Mezzogiorno.

L’incontro sarà, dunque, l’occasione per approfondire lo stato del sistema della mobilità e dei trasporti a Napoli e nell’area metropolitana e le prospettive di integrazione legate, non solo ad una pianificazione di sistema, ma anche all’utilizzo, all’implementazione e all’inserimento di nuove piattaforme digitali.

Roberto di Lauro, Presidente della Fondazione Dohrn introdurrà i lavori.

Moderano: Emilia Leonetti (nella foto), presidente Vivoanapoli APS, Vittorio de Majo del Direttivo di Vivoanapoli APS.