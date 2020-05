Il sistema di biosorveglianza dietro il successo del Veneto nel contenere l’epidemia

Un sistema di biosorveglianza sviluppato da Engineering ha aiutato la Regione Veneto a superare la fase acuta dell’epidemia da coronavirus. Il software, confermano regione e società, ha contribuito all’abbassamento dell’indice di contagio della regione, che in meno di due mesi è scivolato da un tasso di contagiosità R0 di 3,4 a 0,7. Engineering fa sapere che nei primi giorni di epidemia conclamata ha sviluppato, sulla base di una piattaforma proprietaria già sviluppata in precedenza, Digital Enabler, un sistema di biosorveglianza estremamente flessibile che, con Regione Veneto e Azienda Zero, ha visto accelerare “giorno dopo giorno la copertura delle diverse problematiche poste dalla pandemia SARS-COV-2 e la sua utilità strategica nella gestione della crisi”,

