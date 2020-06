Il “Sistema” ed il “Metodo”: storia di due moduli leggendari

Nel calcio di oggi ogni squadra gioca in modo diverso a seconda delle preferenze tattiche del suo tecnico e dei giocatori che ha a disposizione. Ovviamente questo non vuol dire che non ci siano delle “tendenze”, ad esempio dopo che Pep Guardiola ha introdotto il suo rivoluzionario 4-3-3 con il cosiddetto Falso Nueve al Barcellona, in molti hanno tentato di seguire il suo esempio e di emulare l’affermato modulo dei blaugrana. Tuttavia è altrettanto evidente che le squadre non sono inchiodate ad… continua a leggere sul sito di riferimento