Il sit-in degli studenti del Lazio: “Congedo mestruale in ogni istituto”

ROMA – Sit in davanti alle scuole per chiedere il congedo mestruale in ogni istituto. L’iniziativa è stata portata avanti oggi dagli studenti della Rete Studenti Medi del Lazio, che rientrati nelle loro aule dopo la pausa natalizia, hanno chiesto l’introduzione del congedo “per tutte quelle persone che soffrono di patologie legate al ciclo, come la dismenorrea“.

L’INNOVAZIONE PARTITA DA RAVENNA

La proposta si lega all’iniziativa di una scuola di Ravenna, che ha approvato la giustifica dei giorni di assenza causa dolori mestruali. Un’innovazione “che guarda ad una scuola più inclusiva e che si unisce alla battaglia sull’approvazione della carriera alias negli istituti”, dicono i giovani della Rete Studenti Medi del Lazio.

“La scuola deve essere presidio di inclusività– aggiungono i giovani- e il congedo mestruale non è solo una concessione giusta per persone con mestruazioni che soffrono ogni mese, ma è anche una battaglia contro il tabu del ciclo. Chiediamo che sia approvato in ogni scuola della Regione”.

