Il sit-in dei migranti in Libia: “Siamo in trappola, l’Onu ci ignora”

ROMA – “Noi migranti in Libia non abbiamo scelta: non possiamo scappare ma non possiamo neanche vivere, dato che subiamo torture, abusi e violazioni dei diritti. Non è un Paese in cui è possibile ricostruirsi una vita. Resteremo qui fino alla fine. L’Onu e gli altri Stati devono portarci via. Ai governi e alle istituzioni europee ricordiamo che chi commette crimini deve comparire davanti alla giustizia, mentre alle persone vanno garantiti i diritti”. Così racconta Yamyo David, migrante sud-sudanese di 24 anni in collegamento da Tripoli. Qui, dal 2 ottobre circa 3.000 migranti sono in sit-in davanti alla sede dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dopo che il giorno precedente il sobborgo di Gargarish popolato da famiglie di migranti è stato sgomberato dalla polizia. Oltre 4.000 gli arresti e due i morti.

“Le persone arrestate- continua David- sono state portate in centri di detenzione sia ufficiali che non ufficiali”, ossia gestiti dalle milizie. “Molti di loro ci raccontano di abusi e torture e hanno iniziato un sciopero della fame”. A Tripoli, gli altri migranti invece chiedono di essere portati via, dato che la situazione nel Paese “è diventata insostenibile”. David accusa: “L’Unhcr non ci dà ascolto”. Il tema è al centro del documentario ‘Libya: No Escape from Hell’, proiettato per la prima volta in Italia nell’ambito del Sabir – Festival delle culture del Mediterraneo, che si è tenuto a Lecce, in Puglia, dal 28 al 30 ottobre. Realizzato dalla giornalista e documentarista Sara Creta e co-prodotto dall’emittente Artè France e Magneto, la pellicola racconta il dramma vissuto dai migranti, richiedenti asilo e rifugiati nei centri di detenzione libici. Il documentario sarà disponibile su Artè fino all’11 novembre in sei lingue. Girato tra dicembre 2020 e marzo 2021, questo lavoro denuncia che, se ufficialmente i centri di detenzione sono gestiti dal governo riconosciuto dall’Onu, in realtà sono nelle mani delle milizie che controllano il Paese e vedono nei migranti una fonte di guadagno.

Lo dimostrano i pericoli a cui sono stati esposti durante l’offensiva che l’uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, sferrò nell’aprile del 2019 per conquistare Tripoli. Grazie ai testimoni ascoltati e alle immagini realizzate, Creta ha documentato la condizione dei centri posti sulla linea del fronte, alcuni utilizzati come depositi di armi e carriarmati e che i migranti erano incaricati di ripulire. Una condizione che li ha resi un bersaglio, come nel caso del centro di Tajoura, dove in un bombardamento persero la vita una cinquantina di persone. “In Libia hanno delle responsabilità anche i Paesi europei, come l’Italia, che finanzia la Guardia costiera libica” dichiara all’agenzia Dire J. Z., attivista e blogger di origine sudanese, la cui storia dimostrerebbe le violazioni a cui gli stranieri sono esposti: “Sono arrivato in Libia da bambino, era il 1993. Ho studiato e costruito la mia vita a Tripoli. Poi c’è stata la rivoluzione popolare del 2011 a cui è seguita subito la guerra civile e poi il caos”.

Da subito, J.Z. diventa un sostenitore delle rivolte popolari e sui blog e i social media si batte per i diritti civili, per costruire una Libia più democratica e giusta. Nel 2016 però finisce in una retata di migranti e resta in un centro di detenzione per due anni, per poi essere respinto verso il Sudan, sebbene l’uomo non avesse più legami col paese della sua famiglia. “Sono certo che, con la scusa di scambiarmi per un migrante, abbiano voluto mettere a tacere chi come me rappresentava la dissidenza” dice l’attivista. “Noi parlavamo a voce alta delle nostre idee e organizzavamo iniziative e progetti per realizzarle e questo spaventa le milizie”.

Il blogger continua: “I gruppi armati non tollerano una società civile forte e consapevole, perché se perdono il controllo sulla popolazione, perdono anche potere e denaro”. Per questo “siamo bersaglio dei loro attacchi, come dimostrano i continui arresti e uccisioni tra giornalisti e attivisti, soprattutto a Tripoli”. Per questo, il difensore dei diritti umani chiama in causa le responsabilità internazionali ma anche il popolo libico stesso: “Se in Italia avete un problema non aspettate che i francesi vengano a risolverlo” dice: “Spetta a noi riportare pace e progresso nel nostro paese”. Quanto alle prossime elezioni generali, J.Z. si dice pessimista: “Il governo di Unità sta facendo di tutto per restare al potere, ad esempio ha investito molto sull’operazione di Gargarish, per ‘ripulire’ l’immagine di Tripoli”.

