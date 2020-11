AGI – Un Thanksgiving particolare per gli Stati Uniti, il primo nel segno della pandemia di Covid-19. Gli americani sono stati invitati a non viaggiare, a limitarsi a celebrare il giorno del ringraziamento in casa con i familiari più stretti, accettando di lasciare “qualche sedia vuota” a cena. In particolare è stato solenne il messaggio del presidente eletto, Joe Biden, che ha invitato a separarsi a tavola per unirsi nella battaglia contro la pandemia.

“Questo Thanksgiving, le tavole di tutto il nostro Paese avranno una sedia vuota. Potrebbe essere per la persona amata che non può viaggiare o per il genitore di stanza all’estero.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il sobrio thanksgiving americano delle ‘sedie vuote’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento