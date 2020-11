Il solito Feltri attacca: “Il Nord messo sotto sequestro, in Campania invece…”

Il nuovo dpcm, firmato dal Presidente del Consiglio ha scatenato non poche polemiche. Infatti, sono in tanti ad aver criticato i vari criteri attraverso i quali si è deciso di suddividere le regioni nelle diverse ‘zone’. Uno di questi è Vittorio Feltri. Il giornalista non riesce a spiegarsi il motivo per cui la Lombardia sia stata inserita nella zona rossa e la Campania nella zona gialla.

Feltri: “In Campania ne succedono di tutti i colori…”

Vittorio Feltri ha così commentato su Libero le ultime decisioni prese dal Governo:

“La Lombardia arranca ancora, ma non più della Campania dove ne succedono di tutti i colori. Mi chiedo come mai le regioni del nord siano state messe sotto sequestro, mentre la Campania va tranquillamente avanti nel proprio indefinibile casino?”.

