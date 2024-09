“Il Sud? Da zavorra d’Italia a opportunità di crescita”, l’elogio della Premier Meloni

ROMA – “Troppo spesso, in passato, il Mezzogiorno è stato considerato quasi un problema, una zavorra. Ma il Sud in realtà è la vera grande opportunità di crescita dell’Italia. A noi spetta il compito di liberare il suo immenso potenziale immenso e inespresso, con investimenti, interventi mirati e la spinta infrastrutturale necessaria per ridurre finalmente il divario con il resto d’Italia, perché senza infrastrutture adeguate nessun rilancio è possibile”, lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio per l’inaugurazione della 87° edizione della Campionaria internazionale della Fiera del Levante a Bari.

“Scommettere sull’orgoglio del Sud- ha proseguito- significa scommettere sull’orgoglio di una Nazione intera, perché un Sud prospero e competitivo è un vantaggio per tutto il popolo italiano.

È una scommessa che siamo determinati a vincere. Anche e soprattutto grazie a chi, come voi, ci ha sempre creduto”.

“ITALIA HA DOPPIA CRESCITA SULL’UE, MERITO DI CHI SI RIMBOCCA LE MANICHE”

“Oggi i principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un’Italia che cresce più del doppio della media europea e dell’eurozona. È merito del Governo? L’ho detto tante volte: no. Il merito è del nostro tessuto produttivo e di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per portare avanti la propria attività”, va avanti il messaggio della Premier per l’inaugurazione della Fiera del Levante di Bari.

“Quello che ha fatto il Governo è semplicemente la sua parte. Cioè, assicurare stabilità, disegnare una visione di lungo periodo, lavorare per creare un ambiente il più possibile favorevole alle imprese, e costruire le condizioni per fare della nostra Nazione un luogo dove sia conveniente investire”. Ha quindi sottolineato la premier Giorgia Meloni nel corso videomessaggio.

