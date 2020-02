“Parasite” del regista sudcoreano Bong Joon-ho entra nella storia come la prima pellicola non in lingua inglese ad aver vinto l’Oscar come miglior film.

La “commedia senza clown, una tragedia senza cattivi”, che è valsa anche l’Oscar per la regia a Bong Joon-ho, ha vinto come miglior film internazionale e per la migliore sceneggiatura. È la prima volta in assoluto per la Corea del Sud agli Academy Awards.

“Parasite” è soltanto il secondo titolo di produzione asiatica ad essere mai stato incluso in questa categoria, diciannove anni dopo “La tigre e il dragone” di Ang Lee.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il sudcoreano “Parasite” trionfa agli Oscar ed entra nella storia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento